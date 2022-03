La reforma, aprobada el pasado diciembre, no incrementa las cuantías económicas a los infractores. "Hubo un debate y nos pareció que no estaban estos tiempos para aumentar las sanciones de tráfico ", matizó Navarro.

"Hemos cambiado la palabra 'utilizar' por 'llevar' porque si lo llevas, lo has comprado y lo has instalado no es para pasearlo apagado", remarcó Navarro, precisando que la medida no afecta al uso de navegadores que avisan de la presencia de los radares.