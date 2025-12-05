Agencia EFE Redacción Cataluña 05 DIC 2025 - 12:10h.

La detenida había sido pareja sentimental de la víctima hasta el año 2022, cuando esta se separó y lo denunció por malos tratos

El cuerpo fue localizado en el interior de una fosa séptica en una casa donde había vivido el arrestado en Sant Jaume dels Domenys

Compartir







TarragonaLos Mossos d’Esquadra han detenido a una mujer y a un hombre, de 48 y 69 años, por su presunta participación en julio de 2024 en el homicidio de un hombre y la posterior ocultación de su cadáver en una fosa séptica en una casa de Sant Jaume dels Domenys (Tarragona), según informa la policía catalana este viernes.

El juez de la plaza 5 del tribunal de instancia de El Vendrell, que dirigió el levantamiento del cadáver, ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre, y prisión provisional con fianza para la mujer.

Después de que el juez tomase declaración a los dos este jueves, el cuerpo de la víctima, aún pendiente de identificar, fue localizado en el interior de una fosa séptica en una casa donde había vivido el arrestado en Sant Jaume dels Domenys.

Desaparición, sin causa aparente

Debido a los riesgos que comportaba esta intervención, especialmente por la posible falta de oxígeno y la presencia de gases tóxicos, fue ejecutada por especialistas de la Brigada Móvil y de la Unidad de Subsuelo, equipados y entrenados para trabajar en espacios confinados con atmósfera peligrosa.

El suceso tuvo lugar el 14 de julio de 2024 y los familiares de la víctima denunciaron su desaparición el 23 de julio en la comisaría de Viladecans (Barcelona). Los Mossos d’Esquadra de El Vendrell iniciaron una investigación por la desaparición sin causa aparente de esta persona, de 50 años.

La investigación se alargó casi un año

Los Mossos aseguran que abrieron diferentes líneas de investigación desde la perspectiva criminal que permitieron aflorar indicios objetivos de la participación delictiva de terceras personas y de que era una desaparición de ámbito criminal (homicidio con posterior ocultación de cadáver).

Durante la investigación, que se alargó casi un año, los Mossos localizaron suficientes indicios para determinar que las dos personas detenidas, que mantenían una relación de pareja, tenían una participación directa en los hechos. La detenida había sido pareja sentimental de la víctima hasta el año 2022, cuando esta se separó y lo denunció por malos tratos.