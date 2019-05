Los riesgos del sexting: de Tiziana Cantone a Olvido Hormigos

Tiziana Cantone o Alyssa Funke también se quitaron la vida por culpa del acoso tras unos vídeos

Olvido Hormigos, en cambio, gestionó de otra forma el suyo

Los psicólogos advierten que la red no es segura: no hagamos lo que no haríamos en la plaza pública

divulgación de vídeos sexuales se ha convertido en un factor de riesgo que puede costar la vida. Es el triste caso de Verónica, que con dos hijos pequeños de nueve meses y cuatro años de edad decidió quitarse la vida al propagarse como un relámpago por su empresa un vídeo sexual grabada con una pareja anterior a la que ahora era la suya. No pudo soportarlo. Ahora, todos es consternación entre los compañeros y por parte de una empresa, Laque puede costar la vida. Es el triste caso deal propagarse como un relámpago por su empresa un vídeo sexual grabada con una pareja anterior a la que ahora era la suya. No pudo soportarlo. Ahora, todos es consternación entre los compañeros y por parte de una empresa, señalada por CCOO , pero lo cierto es que el vídeo pasó de móvil en móvil. Y no sale gratis.

recibir miles de insultos, comentarios de todo tipo en su cuenta de Facebook de cientos de personas a las que no conocía. Tiziana Cantone se suicidó con solo 31 años. No pudo superar la vergüenza y el dolor y se ahorcó en la casa que compartía con su madre en un pueblo de Nápoles. Nunca se perdonó haber enviado el vídeo. La mujer comenzó ade cientos de personas a las que no conocía.

Alyssa Funke era una destacada estudiante de química de la Universidad de Wisconsin-River Falls, EEUU. En los meses sucesivos a la difusión del vídeo, tuvo que dejar su pueblo y se fue a otra ciudad con la esperanza de que el asunto fuera olvidado. Cantone pidió amparo a la Justicia exigiendo el derecho al olvido para que las autoridades forzaran la retirada del vídeo, pero los jueces decidieron en su contra.era una destacada estudiante de química de la Universidad de Wisconsin-River Falls, EEUU. Se quitó la vida en 2014 al difundirse un vídeo porno y no parar de recibir insultos en las redes. Se disparó con una escopeta.

El caso de Olvido Hormigos es radicalmente distinto. En este caso un vídeo íntimo la puso al límite, acabó con su carrera política, pero ella al final logró dar la vuelta a su notoriedad y se convirtió en una estrella de la televisión. Gestionó el suceso.

Como señala el abogado Carlos Carretero, "si hay consentimiento tiene una pena más baja que si no hay consentimiento. "La persona que descubre el vídeo y lo difunde puede tener entre dos y cinco años de prisión”, apunta por su parte Daniel Sánchez, abogado penalista. Podemos hablar de hasta 4 años de cárcel para quien participa en su difusión. Pero no es lo mismo ser el difusor del vídeo sin autorización que reeenviarlo. En el caso de Verónica no hay denuncia previa. Otra cosa son los delitos contra la integridad.

No distinguimos entre vida pública y privada

Como señala el psicólogo, Guillermo Fouce, "estos vídeos se pasan, se hacen virales, pero no nos damos cuenta de que detrás de las imágenes hay personas·. Detrás de esto concurren varios factores. El primero de ellos es que "tenemos un problema porque no distinguimos entre vida pública y privada, no pensamos en el impacto que tiene. No pensamos desde un punta de vista ético. Cuando algo se hace vital lo compartimos y no pensamos nunca quién está detrás".

Como explica Fouce es un enorme riesgo en el que incurren cada vez más jóvenes que "no ponen barrera entre lo público y lo privado. Jugamos con el dedo de manera inmediata, banalizamos todo. Pensamos que nada genera daño, pero compartir un contenido sexual privado sí que lo hace. Cuando mandamos algo a un círculo privado y luego lo ves expuesto, si lo que se ve no es favorable, sentimos vergüenza, pensamos cómo nos van a ver y valorar. Es entonces cuando se produce un sentimiento de indefensión que es complicado de gestionar, porque hoy cuando algo es viral es difícil de controlar". Es lo que sintió Verónica y no es el único caso. Es uno de los grandes riesgos del sexting, que quita y amarga vidas.

"Lo que no hacemos en la vida offline no debemos hacerlo en la online"



Isabel Herrán, experta el Derecho Civil de la Universidad de Deusto, señala que en el trágico caso de Verónica, estas imágenes se grabaron en un "contexto privado". Si, como ocurre en algunos casos, la protagonista es la que ha difundido el vídeo a un grupo de personas limitado, seguimos hablando de un contexto privado. En este sentido la persona puede tener responsabilidad civil o incluso penal, dependiente de las circunstancias, porque ese material "se ha grabado en un contexto y si lo difundes eres consciente que actúas más allá de lo que la persona espera, el acto de compartir esa información conlleva una responsabilidad que se debe asumir, porque no es lo que la persona quería", destaca la experta.