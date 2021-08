Sandra Crespo, exconcursante de GH, denuncia la violencia vicaria de su ex y pide ayuda para saber de sus hijos

Su ex se llevó a sus vacaciones el 1 de agosto y no sabe nada de ellos

Denuncia que le ha bloqueado las llamadas y el WhatsApp

A partir de su separación, comenzó "el segundo infierno"

Sandra Crespo, exconcursante de 'Gran hermano 6', ha denunciado en una entrevista en el programa 'Viva la vida' no saber nada de sus hijos, de 5 y 8 años, desde el 1 de agosto, día en el que su padre se los llevó de vacaciones. Desde entonces, se ha intentando poner en contacto con él, sin que este haya respondido a sus llamadas ni a sus mensajes. "Yo tengo que poder hablar con mis hijos", ha dicho, pidiendo que "alguien se lo haga entender, ya que no él está capacitado".

Tal y como ya había denunciado en varias publicaciones en su cuenta de Instagram, donde ha pedido ayuda a sus seguidores para tener alguna noticia de sus hijos, su expareja se los llevó el día 1 de agosto de vacaciones.

"Llevo desde el día 1 sin saber de mis hijos, y veo que voy a estar el mes entero sin saber de ellos. Llamo y nadie me coge el teléfono, hasta me ha bloqueado las llamadas, si alguien los ha visto que se ponga en contacto conmigo, esto ya no es sostenible. Necesito saber de ellos, por favor necesito ayuda", escribió el jueves.

Ese día, "se coló en la piscina privada en la que estábamos y empezó a gritar, yo subí corriendo y vestí a los niños para que se fueran con él, desde entonces no sé nada de ellos, supongo que en Benidorm no están porque nadie les ha visto", ha explicado la exconcursante que cuenta que ha preguntado a varias personas que conoce de allí y aseguran no haberles visto.

En el programa 'Viva la vida' ha detallado cómo ha llegado a esta situación desesperada para tener noticias de dos de sus tres hijos, de 5 y 8 años, de los que tiene la guardia y custodia desde que se separó. La otra hija en común con su expareja, una menor de 13 años, está con ella. "Mi hija mayor no quiere ir con su papá", ha relatado.

"Es duro tener que acudir a los medios de comunicación para tener que saber de mis hijos", ha dicho, explicando que ha intentado ponerse en contacto con su expareja por teléfono pero le ha bloqueado las llamadas y también la tiene bloqueada en WhatsApp desde hace dos años".

"Los abogados han entrado a explicarle a este señor, le han mandado burofax como que me tiene que tener el teléfono desbloqueado para poder tener una fluidez. Yo jamás le he quitado de hablar con sus hijos", ha relatado, por lo que pide que "alguien se lo haga entender, ya que no él está capacitado".

"La lucha de los juzgados llevo desde que me separé", ha dicho, explicando que "me separo porque estoy viviendo un infierno en mi casa. Me separo con 5 euros en bolso y tres hijos. Creo que si me separo de esa manera es porque ya no puedo más. Automáticamente un juez de familia me da la guardia y custodia de mis hijos. A partir de ahí comienza el segundo infierno. Es un maltrato psicológico no os podéis ni imaginar". "Me dicen que es un maltrato vicario", ha agregado.

La última de las más de 20 denuncias que ha puesto contra su ex no es efectiva hasta que él no la reciba, ha dicho. "Deberían haber puesto medidas cautelarísimas y no lo han hecho", ha lamentado, con miedo a que utilice a sus hijos para hacerle daño: "Él ha hecho todo lo posible por hacerme daño y quiero pensar que no sea capaz de hacer algo con ellos".