El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha dado "por resuelto o casi resuelto" el conflicto por el desalojo del antiguo instituto B9

El Govern catalán y entidades realojan a desalojados del instituto B9 que después ocuparon Can Bofí Vell, en Badalona

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha dado este miércoles "por resuelto o casi resuelto" el conflicto por el desalojo del antiguo instituto B9, "cuando ha habido colaboración institucional por parte de todo el mundo", mientras la oposición lo ha acusado de provocar esta crisis.

El Ayuntamiento de Badalona ha celebrado el último pleno del año, en el que los grupos de la oposición han aprovechado un punto del orden del día, la prórroga de un convenio con el departamento de Derechos Sociales de la Generalitat, para reprochar a Albiol la gestión del desalojo, acusarlo de "racismo" y recriminarle haber provocado esta crisis.

"Las cosas se han empezado a resolver cuando ha habido colaboración institucional por parte de todo el mundo", ha afirmado el alcalde. La Generalitat y entidades sociales han tomado cartas en este asunto y han ofrecido soluciones habitacionales provisionales a muchos de los desalojados hace una semana, aunque un grupo sigue bajo el puente de la autopista C-31 porque no quieren estar lejos de sus trabajos o prefieren seguir juntos.

Las explicaciones del alcalde

"El tema está casi resuelto, por no decir resuelto", ha afirmado el alcalde del PP, que ha afirmado que los vecinos están satisfechos con la solución de un conflicto que empezó antes de que él accediera a la alcaldía y que, ha argumentado, no habría llegado a este punto si los socialistas, Sumar-Comuns y ERC hubiesen accedido a cambiar una legislación que "impide" desalojar una ocupación 48 horas después de producirse.

"No ha sido una acción contra la inmigración, ha sido un acción contra la ocupación ilegal", ha reiterado Albiol, antes de afirmar: "Tanto da que sean blancos, negros, feos o guapos". Xavier García Albiol, que dispone de mayoría absoluta en Badalona, ha asegurado que seguirán llevando a cabo estas acciones contando con la confianza de la "inmensa mayoría de los vecinos".

En su intervención, que ha cerrado este debate, ha reprochado a la oposición que no se pusiera del lado de los vecinos cuando, según ha denunciado, se desplazaron a Badalona personas de otras localidades para manifestarse contra sus conciudadanos. "Se han tomado la libertad de venir a insultar a los vecinos y agradecería que les defendieran", ha dicho en alusión a las manifestaciones de signo contrario de los últimos días.

Las críticas de la oposición

El concejal socialista Christian Carneado ha agradecido a la Generalitat su intervención "subsidiaria", ante la "dejadez de funciones" del alcalde de Badalona y ha recordado que Fiscalía ha abierto una investigación. La Fiscalía ha pedido a un juzgado que inste de forma urgente al Ayuntamiento de Badalona a aclarar si ha ofrecido la "atención adecuada" y una alternativa habitacional a los inmigrantes desalojados.

Carneado ha acusado a Albiol de convertir "un pequeño problema", que hace dos años afectaba a 15 o 20 personas, en una crisis que afecta a unas 400 personas, "sin hacer nada". El concejal de ERC Àlex Montornès ha lamentado la gestión realizada de una situación compleja, además de reconocer los problemas de los vecinos cuando el B9 estaba ocupado.

Para Aïda Llaurado (Badalona en Comú Podem), el alcalde ha generado "el caos" y ha discriminado a los migrantes, y ha recordado que Fiscalía investigará por qué no se ofreció una alternativa a los desalojados, como pedía la juez. La exalcaldesa y concejal de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha acusado a Albiol de "racismo", le ha reprochado su gestión de una crisis provocada por él y ha reclamado explicaciones por lo ocurrido.