Un sanitario asturiano advierte: "Esto parece el Madrid de la primera oleada”

En el mensaje advierte: “Normalmente no quiero decir nada, pero esto es para asustaros . La gente no sabe lo que está pasando aquí dentro” explica el sanitario tras una intensa jornada en el hospital donde ve que sus camas se llenan y no paran de llegar personas graves con coronavirus.

Gente muy joven ingresada

Además, en el audio, también hace hincapié en que los pacientes no son solo personas mayores ya que “lo que más asusta es que cada vez son muchos más y es gente muy joven esta vez… Estamos angustiados, con mucha presión por que no damos abasto y porque es gente joven que está malísima” y pide que la gente se cuide, para no tener que vivir lo que están sufriendo. “Tener cuidado, cuidad mucho vuestros contactos y vuestra familia, de verdad, me gustaría que vinierais por aquí para que lo vierais”