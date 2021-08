Saray Montoya describe el brutal intento de homicidio que han sufrido ella y su hija: "Ha sido la familia de mi marido"

Nada más entrar en directo, la mujer ha revelado a la audiencia cómo se encuentra tras este ataque: " Me encuentro mal, como ya os podéis imaginar. Me encuentro débil . Ha sido una paliza. Ha sido una agresión con tijeras, con cuchillos, ha sido algo horrible".

Sobre cómo fue la agresión, Saray Montoya ha detallado que, en un primer momento, los hombres golpearon con brutal agresividad a su hija. Al ver este ataque, la mujer acudió a defenderla y paso a ser ella el objetivo de los golpes y de las puñaladas con las tijeras. " Yo no sentía ni los pinchazos de las tijeras. Yo decía 'mi niña me la matan, me la matan a mi niña' ", comentaba a Toñi Moreno entre lloros la costurera.

Según Saray Montoya, este ha sido el principal desencuentro que han tenido durante los últimos meses. No obstante, al final de la entrevista que le han realizado en el programa 'Viva la Vida', la antigua superviviente ha confesado que la relación con la familia de su marido nunca ha sido del todo buena: "Ellos siempre me han envidiado y no me han querido en su familia, ellos pensaban que yo estaba robándoles a su hijo desde que llegué a su casa porque Jorge viajaba conmigo y tenía una vida como la mía, no como la de ellos que son unos farrulleros".