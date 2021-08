Saray Montoya, exconcursante de 'Supervivientes', denuncia haber sido víctima de un intento de homicidio

Sara Montoya ha compartido con todos sus seguidores cómo comenzó la trifulca familiar. "A mi esta tarde me llama mi tía para tomarnos un café porque me veía muy atareada y me dice 'vente para casa y te hecho un cafelito'. En esas entre medias Jorge se va con su primo a tomar un café para no estar en casa con todas las mujeres y han venido pegando palos a la puerta y no nos ha dado tiempo de nada. Ni de quitarnos, ni de no quitarnos, ni de nada. Había cuatro hombres", denuncia la costurera.