Cada día conocemos un poco más el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce, la covid19 . Desde que el virus irrumpiese en nuestras vidas, los investigadores no han cesado en la lucha para poner fin a la pandemia y, en el camino se ha podido ver cómo las personas contagiadas presentan diferentes síntomas de distinta gravedad.

¿Con qué síntomas debo ir al médico?

Por el contrario, "si tiene síntomas leves, como tos o fiebre leves, generalmente no es necesario que busque atención médica. Quédese en casa, aíslese y vigile sus síntomas. Siga las orientaciones nacionales sobre el autoaislamiento. Sin embargo, si vive en una zona con paludismo (malaria) o dengue, es importante que no ignore la fiebre. Busque ayuda médica. Cuando acuda al centro de salud lleve mascarilla si es posible, manténgase al menos a un metro de distancia de las demás personas y no toque las superficies con las manos. En caso de que el enfermo sea un niño, ayúdelo a seguir este consejo".