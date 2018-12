¿Cómo sobrevivir a las comidas de Navidad?

Se acercan los temidos días navideños. Aquellos en los que las comidas y las cenas se nos van de las manos y no podemos dejar de comer. Por suerte, son días puntuales, y podemos prevenir las consecuencias de los excesos con una serie de consejos aptos para todo el mundo. Esta Navidad no tienes excusa para cuidarte.

Sin lugar a dudas, son épocas en las que se come de forma diferente y se hace ingestas mayores al resto del año. Por este motivo, tenemos que hacer comidas de compensación. "Hay que moderar el consumo, y aunque comamos más de otras cosas, hay que saber compensar los excesos con alimentos más hipocalóricos, como unas verduras a la plancha, una ensalada fresca. Asimismo, son muy importantes los alimentos que no nos aportan calorías, pero sí nos sacian, como los caldos de verdura o de pollo", recomienda la Dra. Conchita Vidales, médica especialista en nutrición y dietética.

En la cocina, en la bandeja del comedor, en el salón junto a la mesa principal... Por donde quieras moverte por casa vas a encontrar cualquier dulce típico navideño. Lo que a priori puede ser un problema, si se dosifican, no debe acarrear ningún remordimiento de conciencia. Lo importante es tomarlos de vez en cuando, pero nunca prohibirlos. " Se pueden tomar dulces navideños con moderación y equilibrio. Si nos queremos permitir un trocito de turrón como postre del almuerzo, después debemos intentar a lo largo del día no introducir más calorías adicionales", señala la doctora especialista en nutrición y dietética.

Época de viajes, de ir a visitar a la familia y de no tener tiempo para nada. Es la excusa que aprovechamos para no hacer deporte. Y no significa que tengamos que estar cuatro horas en el gimnasio para poder cenar a gusto, sino hacer pequeños gestos que nos ayuden a mantener el peso y a quemar lo que no necesitamos. "Si vamos a tener una comida familiar, nos viene bien hacer antes o después una buena caminata. O simples gestos que ayudan, como bajarnos una parada antes de cualquier transporte, y subir y bajar las escaleras de casa", apunta Guillermo V. Rodríguez. Todo lo que podamos hacer para activar el metabolismo, es bienvenido. Ya sea dando un paseo por el parque, o bailando en la fiesta de nochevieja.