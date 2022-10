La Ertzaintza y la colaboración ciudadana han puesto fin a once horas de pesadilla para unos padres a los que robaron su bebé recién nacido del hospital de Basurto , en Bilbao . Fue aquí donde una joven de 24 años que había hecho creer a su entorno que estaba embarazada se lo llevó de la habitación en una bolsa de plástico.

La pregunta ahora que se hacen los investigadores y muchos expertos es la misma: ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo pudo llegar a actuar con esa frialdad, ‘disfrazándose de sanitaria’, colándose en el hospital, inventándose una excusa para llegar a su objetivo, que no era otro que secuestrar un recién nacido?

“Son mujeres que tienen un tema con la maternidad y con querer ser madres, –cuando estamos hablando de robar a un hijo que quieres que sea tu hijo–. No estamos hablando de una trama para robar bebés, para venderlos, o para otra finalidad”, explica, indicando que habitualmente estos casos se producen “en mujeres porque quieren ser madres”.

“No es un trauma. Estas mujeres, normalmente, tienen una depresión postparto, porque han perdido a lo mejor un bebé, –se ha muerto, o durante el embarazo ha habido un aborto–, o tienen un delirio donde ellas creen firmemente, –porque no es un tema de imaginar–, que están embarazadas, aunque no lo están. Y luego creen que dan a luz, tienen los síntomas de dar a luz y roban un bebé para completar esa posibilidad de ese delirio. Pero no es un síndrome en sí; es un contenido, unos pensamientos que se pueden dar dentro de varias circunstancias. O de un cuadro depresivo grave, o de una esquizofrenia o de un trastorno delirante”, indica.