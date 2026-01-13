La oncóloga Carmen Beata, sobre los tratamientos de cáncer: "Son muy específicos para cada paciente y suelen tener rangos terapéuticos estrechos"

Mueren dos pacientes con cáncer del Hospital de Burgos por un "error humano" en la dosis de su tratamiento

Compartir







Un "error humano" en la dosis de un tratamiento de cáncer ha provocado la muerte de dos pacientes y que otro se encuentre ingresado en la UCI en el Hospital de Burgos. Dos fallecimientos de los que se pronuncian expertos como la oncóloga Carmen Beata, que explica cómo una ligera modificación puede generar graves problemas al enfermo.

"¿Error humano? Yo salgo ahora mismo de atención al paciente... y, por favor, que solucionen esto de una santa vez", dice una mujer a la salida del Hospital de Burgos, que ha reconocido el error que ha acabado con la vida de dos personas. "Es importante y es grave" o "me genera un poco de desconfianza" son algunas de las declaraciones que realizan algunas personas al salir del centro. Aunque, sin embargo, otros pacientes tienen claro que hasta el momento "a mí me están tratando muy bien".

PUEDE INTERESARTE Así es el nuevo fármaco para dejar de fumar financiado por Sanidad: una solución oral con sabor a menta

Una situación bastante complicada en el Hospital de Burgos que además de los dos pacientes muertos tiene a otros tres afectados más: uno de ellos está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), otro se encuentra en planta y un tercero ya ha sido dado de alta.

La oncóloga Carmen Beata, tras la muerte por un error en la dosis del tratamiento de cáncer

Carmen Beata es oncóloga en el Hospital Vigern Macarena de Sevilla y la experta sanitaria se ha pronunciado sobre la muerte de los dos pacientes de cáncer por un error en la administración de la dosis del tratamiento.

PUEDE INTERESARTE Una investigación del CNIO halla nuevos genes que predisponen al cáncer de páncreas

Para empezar, la experta explica que los tratamientos están hechos a medida de cada enfermo de cáncer, suelen ser "muy específicos para cada paciente" y añade que "suelen tener rangos terapéuticos estrechos".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por último, sobre lo que el hospital detalla como "error humano" el haberse equivocado con la dosis del tratamiento de los pacientes de cáncer, Carmen Beata explica: "Si la dosis terapéutica es 10 y yo le doy 15, le puedo causar un problema muy serio al paciente".