Muere de cáncer la influencer Isabel Veloso a los 19 años: tenía un bebé de un año

El pasado 12 de enero, el marido de la influencer brasileña Isabel Veloso, de tan solo 19 años de edad, comunicó su fallecimiento con una dolorosa publicación en las redes sociales. "Isabel se ha ido, y con ella va una parte de mí. Pero el amor, el amor no muere. Ella era luz en los días más oscuros, era coraje cuando todo decía que renunciara, era amor cuando la vida parecía injusta. Vivió duro, amó profundamente, luchó lo más humanamente posible y más allá", dijo en un comunicado, alabando también la familia que habían formado juntos.

En el año 2021, cuando apenas tenía 15 años, Isabel fue diagnosticada con un linfoma de Hodgkin, por el que se sometió a varios proceso de quimioterapia. En ese momento, comenzó a contar su historia en las redes sociales, logrando acumular hasta cuatro millones de seguidores en Instagram. Por entonces, pudo superar la enfermedad, pero ésta volvió pocos después de haberse quedado embarazada. Con mucha fuerza y valentía, la influencer dio a luz a su bebé, Arthur, y decidió disfrutar plenamente de él lo que le quedaba de vida.

"Si te están leyendo esto, debes saber que te escucho"

Aunque los médicos le dieron un pronóstico de seis meses, Isabel consiguió vivir un año entero; periodo en el que vio con alegría y satisfacción como crecía su mayor "bendición". En octubre de 2025, se sometió a un último trasplante de médula ósea y, antes de entrar en el quirófano, le escribió una carta a su hijo que se ha hecho viral después de su muerte. Sin duda, estas palabras serán muy importantes en la vida del futuro Arthur, pues será un mensaje póstumo que le llegara directamente desde el corazón de su madre:

"Mi amor, mamá no está contigo ahora mismo, y sé que lo sientes. Sé que echas de menos mi regazo y ese aroma que buscas en el aire y que no está ahí. Pero quiero decirte algo: no me he ido... Estoy aquí, dentro de todo. En tu almohada, en tu juguete favorito, en los sonidos que hace la casa cuando te despiertas. Y lo más importante... Estoy dentro de la razón que me hizo levantarme una vez más: tú, mi amor", le decía Isabel en el texto.

"Mamá está en un lugar donde cuidan de su cuerpo para que pueda volver a estar fuerte. Para poder llevarte en brazos, correr contigo por el parque, verte crecer, sonreír y dormir plácidamente. Y volveré. Tardaré un poco, pero volveré. Con el mismo corazón, con el mismo aroma, con el mismo amor, con un abrazo que lo arreglará todo. Si alguien te está leyendo esto, debes saber que mamá también está escuchando, esté donde esté. Y lo que más desea es decirte: nunca estás solo. Te quiero más de lo que cualquier distancia puede medir", concluyó, esperando volver pronto a casa con él. Y, aunque en ese momento si pudo salir del hospital y regresar a su lado, menos de dos meses después el cáncer acabó prematuramente con su vida.