Illa no contempla suspender clases por el coronavirus aunque tampoco lo descarta

El ministro de Sanidad, Salvador Illa , ha aclarado que no contempla suspender las clases escolares de forma generalizada por la epidemia de coronavirus . Los expertos no la ven "una medida efectiva" en este momento. No obstante, el ministro tampoco lo ha descartado si cambia la situación. En España, hay 17 muertos , más de 650 y 30 personas recuperadas.

En cuanto a la toma de decisiones de alcance mayor, como blindar territorios , el ministro ha recordado que el Gobierno "tiene mecanismos" en casos de escenarios no contemplados para que se puedan tomar "medidas importantes". Sin embargo, continúa, "en este caso, las actuaciones en coordinación con las comunidades están funcionando muy bien", porque las medidas "no son necesariamente las mismas en todas las situaciones". Así, ha añadido que ve "como una fortaleza" que las comunidades compartan análisis y modos de actuar.

España como Italia

En este sentido, Illa también ha informado de que no tienen previsto adoptar medidas como la toma de temperatura en los aeropuertos, como sí se hace en Italia. "Según los expertos, no es una medida eficaz, porque solo un 55 por ciento de los infectados tienen fiebre", ha aclarado. No obstante, no descarta otro tipo de medidas, como "informar mucho más a los pasajeros".