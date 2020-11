El tabaquismo y la EPOC son una bomba que dispara la mortalidad por coronavirus

Según Jiménez, los fumadores multiplican por 1,96 las posibilidades de desarrollar una covid grave en comparación con aquellos sujetos que no fuman.

Jiménez ha dejado claro que los cigarrillos electrónicos no sirven como sustitutivo temporal para dejar de fumar, porque contienen sustancias "perjudiciales para la salud y para pacientes con EPOC , y tampoco es un mecanismo mediante el cual se abandona el tabaco".

El presidente de SEPAR ha remarcado que es clave insistir en la mejora de la detección precoz de la EPOC , pese a que ha admitido que, en la actual situación de pandemia de la COVID, existe una "mayor presión sobre profesionales sanitarios y es un poco menor" la atención a los pacientes que puedan presentar síntomas respiratorios no relacionados con el coronavirus.

"Si existe una infradiagnosis es porque en atención primaria no se realizan suficientes espirometrías o porque los pacientes no explican a los doctores los primeros señales de alarma, en parte porque no quieren reconocer que son fumadores", ha afirmado Hass, que ha hecho hincapié en este sentido en la necesidad de "empatía" por parte del personal sanitario.