La menor de La Arandina declara durante tres horas y la defensa dice que ha caído en contradicciones

No se podía defender. Hay que tener mucho coraje para denunciar, dicen los padres de la menor, que ahora tiene 17 años , pero cuando se produjeron los hechos, tenía 15 años. La defensa de los futbolistas ha declarado a la salida de la declaración de la menor, que ha hablado durante tres horas protegida por un biombo, que "ha caído en contradicciones, por lo que creemos que se podrán desmontar las mentiras porque se piden penas muy altas para unos jóvenes inocentes".

El caso Arandina es complejo. La menor, que ha llegado en un coche tintado, siempre ha declarado que los jóvenes sí tuvieron sexo con ella. “Apagaron las luces y entre todos me quitaron la ropa. Me agarraron de la muñeca y de la nuca. Forcejeé con ellos pero sentí miedo y me bloqueé". Esas son las frases que siempre ha repetido.