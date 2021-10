Tipos de carnet de conducir: requisitos para conseguirlos

Además de estos permisos, encontramos los de tipo C, más conocidos como "permisos para camión" . Existe un largo listado de posibilidades en función de la dimensiones y peso de este tipo de transporte, así como combinaciones entre ellos.

En general, para obtener un permiso C deberás estar en posesión del permiso de la clase B y superar una serie de pruebas eliminatorias: hasta que no superes un examen no puedes pasar al sucesivo. Por otro lado, antes de presentarte a los exámenes tendrás que superar un examen psicotécnico (en un centro médico de reconocimiento de conductores) que certifique que cumples los requisitos de aptitud psicofísica exigidos para conducir. La siguiente fase consistirá en una prueba de conocimientos específicos, una prueba de circuito cerrado y una prueba de circuito abierto