El tiroteo escuchado en directo en el juicio de Caseda gracias a una llamada de emergencia

Uno de los acusados dijo: "Saca y pásame"

Un testigo que vivía en un domicilio en el lugar donde ocurrió el triple crimen de Cáseda ha relatado este miércoles en la vista oral que se celebra por esta causa que uno de los acusados fue el que gritó "saca" o "pásame" antes de que sucedieran los disparos y que no escuchó que nadie animara a disparar. Ha señalado, además, que los tres procesados estaban fuera del coche durante la discusión entre las dos familias.

El testigo ha señalado que al pasar "los tres estaban fuera del coche" y que, tras aparcar su vehículo, entró en su vivienda y vio que "seguían discutiendo". Durante la pelea, ha señalado, " el chico pequeño de la familia -de las víctimas- cogió un palo o vara y el padre -Fermín- le dijo que con eso no".

Ha relatado que volvió a salir de su vivienda en un momento dado porque la mujer "gritó 'no papá, eso no'", algo que dijo antes de que sucedieran los disparos. "Pensé que le pasaba algo", ha dicho, para señalar igualmente que escuchó decir a un miembro de la familia de la mujer una expresión como "saca" o "pásame".

El testigo ha relatado que no escuchó decir nada más ya que habló con la mujer para preguntarle si quería que le cogiera a la niña y que entonces oyó un disparo y "cayó" Fermín -el padre de la familia de las víctimas-, ha dicho. "Enseguida, el hermano pequeño -Cristian- y luego el otro hermano -José Antonio-", ha detallado, para añadir que escuchó tres disparos y entró "corriendo" en su casa. Ha añadido que no está seguro de quién disparaba, "pienso que puede ser una persona mayor, pero no sé quien disparó".