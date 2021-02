En los últimos días se están viralizando algunos vídeos en internet protagonizados por los 'negacionistas del coronavirus'. La intención de estas personas, que niegan la existencia del virus, es demostrar que los hospitales no están saturados y que las cifras de ingresos en los hospitales y de ocupación de camas UCIs no es tal. Así, han penetrado en los hospitales para grabar lo que ellos califican como "fraude".



Este aluvión de vídeos, grabados en diferentes centros sanitarios de toda España, han surgido de grupos organizados de negacionistas del virus en redes sociales. Telegram cuenta con un grupo llamado 'Graba tu Hospital' que cuenta con más de 9.000 miembros y que anima a grabar estos vídeos y compartirlos para "difundir la verdad". El grupo tiene cientos de vídeos, de prácticamente todas las comunidades autónomas, y la mayoría son clones unos de otros.



La mayoría de los vídeos que circulan por las redes sociales están grabados en las zonas a las que puede acceder cualquier ciudadano, áreas comunes, salas de espera, pasillos de consultas y otras zonas que con el estado de alerta sanitaria están vacías de pacientes o médicos. No se permite que los familiares de los pacientes entren en los hospitales y en los centros sanitarios se evitan las aglomeraciones, de pacientes y sanitarios. Además, todos los hospitales cuentan con plantas especiales para aislar a los enfermos de coronavirus. Las llamados plantas o circuitos COVID o circuitos 'sucios' están aislados y no son accesibles para cualquier ciudadano que entre al hospital.