La web de autocita de la Comunidad de Madrid no deja pedir hueco a los jóvenes porque no hay vacunas

La web de autocita de la Comunidad de Madrid, en plena petición de cita por parte de los jóvenes, no deja pedir fecha para recibir la vacuna contra la covid porque no hay vacunas disponibles. Así lo han explicado fuentes de la Consejería de Sanidad a Informativos Telecinco . Los usuarios se preguntaban por qué no se podía pedir cita mediante la aplicación web habilitada, ahora que miles de jóvenes quieren vacunarse para poder disfrutar del verano.

Si tienes 16 años o más y resides en la Comunidad de Madrid y no has recibido ninguna dosis , tienes dos opciones : la autocita mediante la aplicación web , con la posibilidad de vacunarse en el Hospital Isabel Zendal, el estadio Wanda Metropolitano, el Wizink Center, los Hospitales del Servicio Madrileño de salud y en otros puntos centralizados de vacunación, o mediante la cita previa sanitaria , por teléfono si tienes 30 años o más .

La Comunidad de Madrid, subrayan desde la Consejería de Sanidad, puede abrir todos los huecos que se pidan, pero si no hay vacunas no sirve de nada . Además, las "vacunas de Pfizer se han reducido". La región habitualmente "venía recibiendo unas 500.000 y esta semana se van a recibir 250.000, el 50%". El resto de vacunas "están comprometidas para las segundas dosis".

Las fuentes consultadas subrayan que ha habido una avalancha de peticiones para la vacuna contra la covid. Es "lógico" que en poco tiempo se acabe la agenda de autocita. No obstante, insisten en que no es que la Comunidad de Madrid no quiera abrir más huecos, "que los tiene", sino que "es que no puede poner más vacunas porque no las tienen".