La popularidad de las criptomonedas no paran de crecer y el mercado financiero se está adaptando a esta forma de pago virtual protegida por la tecnología del block chain. Tanto, que hasta los bancos centrales de muchos países están avanzando sus proyectos de monedas virtuales . Pero la tecnología que hay tras estas criptomonedas está muy lejos de ser una tecnología eficiente, en términos medioambientales. La decisión del multimillonario Elon Musk de dejar de trabajar con Bitcoin ha encendido el debate sobre la huella de carbono de la industria de las criptodivisas. Tan solo dos meses después de que Tesla comenzase a utilizar esta moneda como divisa para la compra de sus vehículos, Musk anunciaba que la compañía deja de aceptar bitcoins como medio de pago .

Bitcoin consume más energía que Suecia o Ucrania

Con estos datos, no solo Elon Musk ha manifestado su opinión en contra del Bitcoin. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, mostró hace unos días sus reservas ante los procesos de minado y las transacciones de la criptodivisa de mayor valor. "Es una forma extremadamente ineficiente de realizar transacciones y la cantidad de energía que se consume en el procesamiento es asombrosa", afrimó en un evento en The New York Times.