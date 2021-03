Cuando hablamos de bitcoin nos estamos refiriendo a una de las llamadas criptodivisas o criptomonedas y, con ello, nos adentramos en el mundo de la tecnología blockchain o de cadena de bloques . Se trata de términos íntimamente relacionados con el mundo de la inversión y ciertamente complejos: invertir en bitcoin o en cualquier otra criptomoneda no es para todo el mundo y es básico conocer su funcionamiento antes de lanzarse. ¿Qué es bitcoin y cómo funciona esta criptomoneda? ¿En qué consiste el procedimiento de minar y cómo hacerlo?

Qué es una bitcoin y cómo minar criptomonedas

Estas monedas, en general, no se encuentran reguladas y no se consideran ‘dinero' a efectos legales, al menos por ahora y en el caso de España. La justicia europea considera, desde una sentencia dictada en 2015 en relación, precisamente, a bitcoin, que nos encontramos ante un medio de pago (aunque no regulado), criterio que se sigue también en nuestro país pero que sigue dejando fuera la posibilidad de considerarlas dinero. Algunos países, como Estados Unidos o Suiza, ya cuentan con una regulación específica que reconoce este tipo de monedas como medio de pago.