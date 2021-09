La estafa del supuesto SMS de Correos vuelve a la carga

Si te ha llegado este SMS pero no has llegado a descargar la app, asegúrate de eliminar el mensaje de la bandeja de entrada . Pero si has descargado la app en Android, ve al gestor de archivos del móvil, busca el archivo .apk y bórralo .

Si has recibido el SMS, has descargaste la app .apk y has notado que se ha instalado, tendrás que eliminar la aplicación, además de pasar un antivirus. Si no consigues desinstalarlo, la única opción será restaurar valores de fábrica en el dispositivo. Pero de esta manera perderás toda la información que tengas en el móvil. Si has instalado la aplicación, podría generar otros SMS para intentar “contagiar” con troyano a otras víctimas.