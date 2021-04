En Amazon siguen empeñados en revolucionar la forma de comprar . Si la enorme multinacional capitaneada por el multimillonario Jeff Bezos ya domina el mercado de las compras online, hace tiempo que tiene el ojo echado al negocio de las tiendas físicas. Su nueva iniciativa, Amazon One, nos permitirá pagar en los supermercados con la palma de nuestra mano .

Hace unos meses ya vimos cómo Amazon abría sus primeras tiendas físicas, las Amazon Go, donde no hace falta pagar , porque nuestra cuenta de Amazon ya va cargando el precio de los productos que añadimos a nuestra cesta antes de salir del establecimiento. Además, hace un par de meses presentó Amazon Fresh, sus sistema de entrega rápida para competir con los grandes supermercados .

Pero ahora, la compañía da un paso más que llevaría su tecnología a muchas otras tiendas convencionales. Y lo quiere hacer con un método de pago revolucionario . Se llama Amazon One y nos permitirá pagar nuestras compras colocando la palma de nuestra mano e n un escáner .

La 'huella' de la palma de tu mano es única

Las palmas de las manos cuentan con información biométrica única, al igual que los iris de nuestros ojos o las huellas dactilares. Utilizando esta información, Amazon One vincula esa información biométrica de la palma de tu mano con tu cuenta de Amazon o con tu tarjeta de crédito . Cuando vayas a pagar en el supermercado, sólo necesitarás pasar la palma de la mano sobre el escáner de Amazon One y el cargo se aplicará a tu cuenta de Amazon o tu tarjeta, como si hubieras pagado en la tienda online.

Los terminales de Amazon One están ya disponibles en muchas tiendas Amazong Go de los estados Unidos, pero ahora también se incorporarán a los supermercado Whole Foods, una subdivisión de Amazon, pero después se extenderán a otras cadenas de tiendas. El primero de estos supermercados, en la ciudad de Seattle, se ha convertido ya en el primera tienda convencional del país, y del mundo, en contar con esta tecnología de pago.