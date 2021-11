La popular aplicación de mensajería de Meta, WhatsApp, está aplicando una gran serie de cambios y mejoras para intentar retener a sus millones de usuarios en todo el mundo, y es que muchos son los que se han pasado a Telegram o Signal tras la polémica de las condiciones de uso. Ahora, parece que la compañía trabaja en una nueva funcionalidad para la app: las Comunidades.



Ha sido el portal de desarrolladores XDA Developers el que ha encontrado las pistas para desvelar esta nueva funcionalidad dentro de las líneas de código de la nueva beta de WhatsApp. Esta supuesta nueva funcionalidad, llamada 'Comunidades', no está activa en la nueva beta, pero hay líneas de código ocultas que anticipan su llegada. Aunque los responsables de la web de desarrollo advierten: "Un análisis de la línea de código a menudo puede predecir características que pueden llegar en una actualización futura de una aplicación, pero es posible que cualquiera de las características que mencionamos aquí no lo haga en una versión futura. Esto se debe a que estas funciones no están implementadas actualmente en la compilación en vivo y los desarrolladores pueden extraerlas en cualquier momento en una compilación futura".