Telegram se convierte en el sustituto ideal ante la caída de WhatsApp

Telegram se ha convertido en estas horas en el gran sustituto del Whatsapp una vez más. Esta aplicación creada por los hermanos Pável y Nikolái Dúrov se ha convertido en el sustituto ideal de WhatsApp que como Facebook e Instagram, todas propiedad de Facebook, se han caído a nivel mundial alrededor de las 17.30 horas peninsulares de España y en otras partes del mundo. Whatsapp no permite enviar ni recibir mensajes, mientras que Instagram no permite actualizar el muro de publicaciones o la barra de stories y Facebook no permite acceder a la red social. De hecho, al acceder a Whatsapp Web, el único mensaje disponible es "5xx Server Error". También se ha caído Tik Tok.