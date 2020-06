La conmoción de una vecina de María Belén, la mujer asesinada en Úbeda: "De repente, escuché un impacto seco"

"Yo estaba en el salón de mi piso tranquilamente trabajando, teletrabajando, y de repente escuché un impacto seco y me asomé por la ventana porque la verdad es que lo primero que pensé es 'parece como si alguien se hubiese caido de un tejado'. Y, abrí la cortina y no vi nada, me volví a sentar. A los cinco minutos escuché la Policía y ya abrí la puerta del balcó y ya vi que había un cuerpo sobre el asfalto sobre un charco de sangre", relata al programa.