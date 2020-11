TikTok se vuelca con un alumno al que castigaron por llevar falda para demostrar que la ropa no tiene género

"A tercera hora interrumpieron la clase y me llevaron al psicólogo. Me preguntó si yo me sentía chica y le dije que no, que no me pongo ningún género y si tengo que poner uno, soy tío", explicaba en el vídeo. Mikel también destacó que a ninguna de sus amigas que llevaban falda les pidieron que se cambiasen o fueran a ver al psicólogo.