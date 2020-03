El párroco de un pueblo de Cáceres bendice la localidad desde el tejado de la iglesia

El sacerdote dejó así una imagen para el recuerdo, ataviado con sotana blanca paseando sobre las tejas del edificio. A los vecinos de Arroyo, no obstante, no les pilló de improviso: el propio Juan Manuel retransmite la misa cada día por internet y ayer ya había anunciado su propósito de ‘elevar’ sus bendiciones: “Suena a chiste pero no lo es, si toda la novena hemos introducido al señor en nuestras casas ahora vamos a hacerlo desde el tejado”, dijo a sus seguidores.