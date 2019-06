La emotiva historia de Rock, el perro al que abandonaron atado a una columna

El animal no pudo evitar mostrar su nerviosismo al ser encontrado por los empleados, pero lo más sorprendente vino después. Y es que muy cerca del can había una b olsa de plástico llena con algunos artículos .

Cuando los hombres la revisaron, encontraron una nota escrita a mano que les 'rompería' el corazón nuevamente. "Conozcan a Rock. No puedo mantenerlo más debido a problemas con mi familia. Ha estado aislado en mi habitación toda su vida porque mis padres no lo querían fuera de mi cuarto y, además, el propietario no quería perros aquí", había dejado escrito el antiguo dueño del animal.