Aunque le concedieron el tercer grado , Julián Muñoz no pudo evitar pasar cinco años en la cárcel , donde llegó a coincidir con Mayte Zaldívar (su exmujer fue condenada por blanqueo de capitales y él, por eso mismo y por el Caso Malaya ). Cuenta que no podían hablar, pero que todos los días él la saludaba desde el patio y se comunicaban a través de señas. Pero ¿cómo era el día a día en prisión?

Julián habla de cómo se hacía el recuento mañanero y que en Alhaurín de la Torre había agua caliente , pero en Jaén no: “A seis, siete, ocho grados bajo cero… imagínate”. “Se come muy mal en la cárcel, nos vendan las películas que nos quieran vender”, añade, y lee algunos de las páginas que escribió por aquel entonces en su diario .

Cómo dormía, cómo empezó a rezar, cómo se entretenía escribiendo, qué leía para informarse de su situación penitenciaria y entender “por qué estaba en la cárcel”. Cuenta, además, cómo descubrió que había sufrido un ictus y, a partir de ese momento, “comenzó mi lucha porque me dije, yo no me voy a morir en la cárcel”.