Un nuevo ataque de celos provoca que Cristina y Ferre atraviesen su momento más crítico: "Quizás no tenemos que estar juntos"

La discusión comenzó después de que Cristina viese a Ferre bailando con Macarena. Se marchó de donde estaban muy enfadada y Ferre fue detrás de ella para hablar. Pero solo encontró rechazo: "Me sobras. ¡Aire! Me sobras de mi vida" , le soltó apartándole.

Cristina se explica: "No son celos, me siento sola"

"Me siento sola. No me puse celosa de Macarena. No le vi en toda la noche y no venía conmigo", justificaba. Pero Ferre insistió en que solo bailó unos segundos con Macarena y que había estado, al igual que ella, junto con todo el resto del grupo.