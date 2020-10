La decisión de Isa Pantoja respecto a sus estudios tras ser confirmada como concursante de 'La casa fuerte'

La segunda edición de 'La casa fuerte' está a punto de comenzar y ya conocemos el nombre de sus primeros habitantes. La primera participante confirmada ha sido Isa Pantoja. "Estoy muy ilusionada, va a ser muy divertido, yo tengo ganas de darlo todo. Creo que es la oportunidad perfecta y ha sido una oferta que no podía rechazar", contaba en 'El programa de Ana Rosa'. "Con todo lo que ha pasado entre mi hermano y mi madre yo prefiero quitarme de en medio. Este tema me duele porque creo que no hace falta todo lo que se está haciendo".