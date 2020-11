Rebeca Pous ha recordado el idilio que tuvo con Fran Rivera hace años. Algunos de la casa, como Albert o Cristini, no lo sabían así que los acampados tuvieron una larga conversación sobre el tema pensando que no estaban siendo grabados.

Rebeca contó que se había "enrollado" con el torero "cuando estaba buenísimo, estaba aún toreando y no tenía novia ni mujer ni nada", explicó. Relataba la cantante que un día se habían ido en un coche al campo y que se liaron allí sin la precaución de que hubiesen paparazzis. "Yo pensaba que este señor es quien es y no tenía cuidado de nada", recordaba.

La concursante de 'La casa fuerte 2' desveló aún más detalles íntimos. "Me llamaba 'cerecita' porque le encantaban mis tetas y me decía 'es que esas cerecitas son no se qué' y claro me llamaba cerecita", dijo.