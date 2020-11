Unos huevos deciden quienes son residentes y acampados en ‘La Casa Fuerte 2’: Tom lo da todo en la prueba para que Sandra no pase frío

A Sonia Monroy no le ha hecho ninguna gracia saber que iba a pasar del calorcito de California a dormir sin calefacción en la sierra madrileña. Pero sí, Sonia y su marido, Cristini y Rebeca y Albert y Mari Cielo, se han convertido en los primeros acampados de ‘La Casa Fuerte 2’. Eso sí, no todos los residentes dormirán bajo techo en las mismas condiciones. La mejor habitación es para Isa y Asraf, y la que no tiene baño para Samira y Pavón “Mientras que tenga papel, no me importa hacer pipi y popo en cualquier sitio”.