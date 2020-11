Tony Spina, nuevo concursante de 'La casa fuerte 2': entra con compañeros en su punto de mira y confesando qué tiene con Mayka, de 'La isla de las tentaciones'

Además, Tony se encontraría con algunos excompañeros de reality como Asraf y Rebeca, con los que ha recordado que no se lleva nada bien: "Con algunos he convivido. Con Asraf ya habéis visto y no me cae bien. Con Rebeca también y es una falsa. Samira... tengo un tema pendiente que hablaré con ella pero no voy a poner ya toda la carne en el asador porque voy a quedar como un desquiciado", explicaba. De entre todos sus nuevos compañeros, decía que con Isa es la que mejor le cae hasta la fecha.