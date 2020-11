Marta, totalmente 'en shock', se encara con Tom y Sandra por haberla nominado: "¡Es una traición!"

Marta se toma muy mal que Sandra y Tom la nominasen en la última gala

Sonia y JD urden una venganza contra Isa y Asraf por su nominación

Las últimas nominaciones han traído múltiples consecuencias en 'La casa fuerte 2'. Por un lado, Sandra y Tom sorprendieron nominando a Marta, su íntima amiga a raíz de haberse conocido en 'La isla de las tentaciones', pero porque forma parte con Albert, con quien ellos no se llevan. Sin embargo, con la nominación también ponían en riesgo a la canaria.

Sandra no dejó que Marta se enterase por otra persona que no fuera ella. Y en el mismo programa aprovechó una pausa del directo para contárselo. Aún así, su amiga se quedó 'en shock'. Marta le dijo a Sandra que Albert le había advertido que iban a hacerlo y que ella se había enfadado con él por afirmar tal cosa. La verdad es que Albert finalmente tuvo razón así que Marta no podía creérselo.

Cuando Tom se unió a la conversación que estaban teniendo Marta y Sandra, la concursante no dudó en encararse a él: "¡Tom, me has traicionado! Albert quería nominarles a ustedes y no se lo permití", reprochó.

Pasados unos días, Marta le ha comentado a Jorge Javier que el enfado se le ha pasado: "Estoy decepcionada un poco pero no pasa nada. Quizás también es cierto que jugaba en contra de Sandra el no nominar a Sonia y JD porque ella siempre ha dicho de no nominar a las parejas. Pero para enemigos ya tengo el carro lleno".

Sonia y JD rompen el letrero de 'Cantora' del gallinero

Por otra parte, Sonia y JD creen que Isa y Asraf fueron unos falsos por haberles nominado. Isa lo que quiso fue salvar a Albert, por lo tanto solo les quedaba nominar a la pareja. Pero ellos lo vieron como una auténtica traición.