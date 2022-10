¡Avance exclusivo! El primer minuto del próximo programa de 'La isla de las tentaciones 5'

Los chicos y las chicas, por fin, podrán ver las imágenes ansiadas que de sus parejas en las hogueras . Y que unos se han integrado mejor a esta experiencia que otros, y es que Manuel no lo está pasando nada bien hasta el momento.

Pero este primer minuto no es lo único que ha salido en el debate en exclusiva. Las cosas van avanzando entre las chicas y los chicos, como se puede ver en el avance y es que ¡ya ha llegado el primer beso de la edición! . Los protagonistas han sido Laura y Adrián, y es que se puede ver las ganas que ambos tenían, que cuando dejan de reprimirse, no dudan en traspasar los límites y dar rienda a la pasión.

Pero eso no es todo, las cosas han dado un giro en 'Villa Playa', las chicas no se esperan la llegada de un tentador nuevo y menos que fuera Álvaro Boix. Él ha llegado, se ha presentado y no ha dudado en dar la primera sorpresa en sus primeros minutos como soltero: "Conozco a una de ellas, es Laura".