Desde que salió por primera vez en pantalla en el programa introductorio de 'La isla de las tentaciones 5', los seguidores de Tania Deniz no han parado de crecer en las redes sociales: acumula 165.000 'followers' en Instagram y roza los 405.000 en TikTok. Pero, tras la emisión en 'El Debate de las Tentaciones' de su beso de 43 segundos con Hugo Paz , la modelo ha desaparecido de sus redes durante varias horas y ha reaparecido ahora para explicar el motivo.

La novia de Samuel Chávez ha confesado que se ha visto sobrepasada por la cantidad de comentarios destructivos y de críticas que está recibiendo en las redes y que ese ha sido uno de los motivos, junto al estrés por tener que hacer "mil cosas" en su rutina diaria, por el que ha estado unas horas ausente en Instagram, sin compartir contenido: "Se me ha juntado todo: los comentarios sobre el programa, el estrés por tener que hacer mil cosas, el tema del coche...".

"La verdad es que no estoy muy de ánimo, estoy un poco de bajón. Creo que todos tenemos esos días en los que nos saturamos y no podemos más", ha explicado la canaria, que añadía que considera que todo el mundo tiene derecho a dar su opinión sobre su actitud o sus acciones en el programa presentado por Sandra Barneda, pero con respeto: "No hace falta llegar a insultar o a faltar el respeto para dar su opinión, pero bueno, sé que hay gente de todo tipo y que es a lo que nos exponemos".