“¿Pondrías la mano en el fuego por él?”, le preguntaba la presentadora. “Quiero pensar que sí. Si después de las cosas que me dijo cae, no tiene nada de valor lo que siente ni lo que dice”. Laura esperaba verle pasándolo bien e incluso poniéndose a prueba, pero no llegaba a imaginarse que una vez más hubiera sobrepasado los límites.

Después de escucharla y de analizar lo que acababa de ver, finalmente Laura expresaba lo que sentía: “Solo me gustaría no volver a verle la cara en lo que me queda de vida ”. Inmediatamente después, la presentadora le adelantaba que eso no era todo, había más imágenes para ella.

Después de ver todas las imágenes, Laura daba por finalizada su relación: “No me quiere en absoluto y no me ha querido en la vida”. Decía haber confiado en él y sentirse traicionada: “Me siento como una mierda. No tiene corazón, no tiene nada. Nunca me ha querido, no pienso derramar ni una lágrima más, no pienso aguantar esto más”. Sandra le preguntaba qué era lo que sentía por Mario: “Odio, rabia, asco, decepción”.