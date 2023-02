Laura se rompe por completo: empieza a tener dudas de su futuro con Alejandro

Laura se siente muy atraída con Saúl y eso le ha hecho cuestionarse si quiere seguir con Alejandro

Laura está hecha un mar de dudas. La participante no confiaba en conocer a nadie en 'La isla de las tentaciones' que le fuese a "romper los esquemas". Pero entonces llegó Saúl y la gallega ahora se replantea su relación con Alejandro.

Las parejas y los solteros y solteras volvían a disfrutar de divertidas citas en un entorno único como es el paraíso. En ellas los participantes podían conocer un poco más a sus solteros favoritos y conectar con ellos más allá de los ratos que encuentran a solas en Villa Playa y Villa Paraíso. En el caso de Laura, se atrevía a decir en voz alta a Saúl las palabras que tanto tiempo llevaba pensando.

"Ya sabes que no me esperaba conectar con alguien, y menos con un rubio. Creo que él (Alejandro) ha conectado también y estamos los dos en el mismo punto. De verdad, si te doy un beso en algún momento es porque lo siento 100% y mi relación está... Cuando salga de aquí, la vida que me espera con él no sé si es la que quiero de verdad", reflexionó la gallega, que acabó llorando delante del soltero.

"Sé que tengo que ser sincera conmigo misma. Es que tiene mucha ilusión de que me vaya a vivir con él pero no sé si es lo que quiero de verdad", añadía. Sin embargo, Saúl hacía con su mirada que la novia de Alejandro acabase con una sonrisa. Por su parte, Alejandro le volvió a dar la cita a Irene, con quien más congenia, aunque no profundizaron en lo que sienten.

Laura se confiesa con Sandra Barneda

Más tarde, Sandra Barneda visitó Villa Paraíso con una misión. Pero antes, le preguntó a las chicas en qué momento se encontraban con sus parejas.

"He estado reflexionando mucho y aquí me he dado cuenta que hay cosas de mi relación que no me gustan. Me da mucho miedo la vida de después de aquí, que sería una vida de irme a vivir con él, de una rutina con él... La diferencia de edad es bastante. Creo que él quiere otro estilo de vida que no va conmigo", acabó confesando Laura, que se lleva 6 años con Alejandro.