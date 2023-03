El primer minuto del próximo programa: Naomi y Napoli continúan dando rienda suelta a su atracción

Con motivo de su beso, la luz de la tentación estalla en la villa de los chicos y Adrián no se sorprende en absoluto: “Estaba más claro que el agua”. Las tentadoras trataban de quitarle hierro al asunto: “No se sabe de quién es la luz azul, ¿no?”. Pero Álex se encargaba de acabar con la positividad: “Se sabe perfectamente, vamos”. Una vez más, el novio de Naomi se arrepentía de su beso con Keyla : “Si es que… La he cagado", repetía.

Aprovechando su presencia en plató, Sandra Barneda no ha dudado en preguntarle acerca de las imágenes que acababa de ver: "Naomi es vengativa y yo sabía que eso iba a pasar", decía. La presentadora recordaba las palabras de su novia: Naomi mantuvo que si él no se hubiera besado con Keyla ella no habría hecho nada con Napoli.