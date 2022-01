Alejandro quedó con una chica después de estar muchos días hablando con ella

El novio de Tania también besó a otra chica en una discoteca

Alejandro ocultó esta información al programa

Alejandro y Tania han repasado sus momentos más tensos en 'La isla de las tentaciones'. Además, Alejandro ha confesado que fue infiel a su novia, pero que lo ocultó al programa. "Antes has dicho algo y has dicho a Arantxa que si estás enamorado no te sientes atraído por otra persona y sabes que eso es totalmente incorrecto", ha comentado Tania.

"Voy a ser muy sincero, es verdad que cuando yo llegué a la Isla de las tentaciones estaba muy enamorado. En la isla estaba muy enamorado. Yo oculté algo al programa. Yo he hecho cosas que a ella le han hecho daño", anunciaba Alejandro. "¿Has estado con otra mujer estando con Tania?", le ha preguntado Sandra Barneda.

"Estuve hablando mucho con una chica, me excedí hablando con ella. Intenté quedar con ella y me di cuenta de que prefería lo que tenía en mi casa. La otra chica fue una chica de una discoteca, estaba bebido, me calenté un poco y nos besamos. Se lo conté a raíz del reencuentro porque quería empezar de cero y ser sincero con ella", ha desvelado el modelo.