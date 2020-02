Andrea e Ismael volvieron a verse tras la hoguera final: "Duramos una noche porque me puse a hablar con Óscar"

La expareja ha protagonizado un tenso reencuentro

Andrea e Ismael han vuelto a verse las caras en 'La isla de las tentaciones seis meses después'. "Siempre me has estado anulando. A lo mejor necesitaba entrar en la isla y ver a otras chicas que tenían relaciones sanas. Me conociste de una manera y luego intentaste cambiarme. No me dejabas hacer nada", ha comenzado a reprocharle Andrea a su expareja.

"Tú me fuiste infiel y me faltaste al respeto porque eres una persona irrespetuosa", se ha defendido él. "Me hace mucha gracia que elijas a Óscar para irte con él, lleguemos a España y quisieras quedarte cuatro días conmigo en Madrid".

"Lo que pasó es que yo le fui a buscar para hablar con él, él quiso volver conmigo y le dije que no porque me gustaba Óscar. Se quiso quedar conmigo. Yo le dije que no iba a volver a mi casa porque no me apetecía y me iba a quedar en Madrid. Me dijo que si se podía quedar porque la otra Andrea le estaba diciendo que se fuera a su casa y él no quería ir porque no se quería acostar con ella porque no le gustaba. Me supo mal porque tener que acostarse con una persona por compromiso... Duramos una noche porque yo me puse ha hablar con Óscar", ha aclarado Andrea.

Óscar: "Estoy enamorado de Andrea"

Andrea ha asegurado que está "muy bien" con Óscar. El propio soltero ha acudido al reencuentro para hablar sobre su relación con la catalana. "Para mí ha sido un descubrimiento. Nos hemos seguido viendo, ella ha bajado varias veces a Málaga. Ha sido como un regalo. Cuando entré al programa estaba pasando por una mala racha y cuando llegué vi y a Andrea fue un subidón de Adrenalina, estoy enamorado de ella"

Ismael siguió conociendo a Andrea la soltera pero la cosa no terminó de funcionar