Andrea responde contundentemente a su supuesta denuncia al jugador de fútbol Joaquín

Aunque muchos han sido los medios que han anunciado que Andrea habría interpuesto una denuncia al jugador de fútbol por sus vídeos imitándola, ella misma se ha encargado de desmentir esta noticia: "Quiero zanjar este tema porque yo no voy a denunciar a nadie. No voy a denunciar a este futbolista porque me dan igual sus comentarios porque ya tengo bastante con mis problemas. Tema zanjado, no voy a denunciar a nadie".