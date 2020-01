Bryan se convierte en el primer expulsado de 'La isla de las tentaciones': "Ellas se lo pierden"

Las chicas de 'La isla de las tentaciones' han tenido que ponerse de acuerdo para elegir al soltero con el que menos feeling han sentido para que sea expulsado del programa. Las concursantes se han puesto de acuerdo y han decidido que se Bryan quien se marche de República Dominicana. "Yo he sido yo mismo desde el principio, no me lo esperaba. Ellas se lo pierden, si no aquí será en otro sitio, siempre he tenido mucha conexión con la gente"