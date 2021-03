Claudia se molesta con los comentarios de Raúl acerca de su nivel económico

La canaria cuenta con detalle las fallas de su relación

Claudia y Raúl muy pronto volverán a verse en la hoguera final

Claudia se ha enfrentado a las últimas imágenes que verá de Raúl en una hoguera. La próxima vez que las vea será a su lado en la hoguera final, donde tendrán que decidir qué futuro depara a su relación tras el paso por 'La isla de las tentaciones 3'.

Aunque esta vez Raúl no aparecía acompañado por Lara, que ha decidido avivar la chispa que ha encontrado con Jesús, Claudia sí que vio algunos comentarios que su novio había hecho y no le hicieron nada de gracia.

"Yo soy más realista y le digo que tiene taras en la cabeza. Es muy imaginativa pero a la hora de la verdad no acaba lo que empieza, como yo antes. Es de mucho pensar y poco hacer. Ella me ha limitado porque tampoco puede irse de viaje cuando yo me puedo ir. No tiene dinero. Me preocupo por ello y a lo mejor lo hago demasiado porque no es mi hija", le contó Raúl a la soltera.

Claudia estalló al verlo. "Él habla de que estoy perdida...con 23 años. Yo he terminado mi carrera y él va a cumplir 29 y todavía no ha buscado un trabajo. Como siempre veo a un Raúl un poco hipócrita que no ve lo suyo", explicaba.