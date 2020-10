Llega el esperado cara a cara: las cuentas pendientes que resolverán los participantes de 'La isla de las tentaciones' en 'El debate'

El trío amoroso formado por Melyssa, Tom y Sandra

Inma y Ángel

Pablo y Mayka

Mayka no tardó en dejarse llevar con Óscar en República Dominicana . Sin embargo, al llegar a España la cosa se enfrío y en 'La isla de las tentaciones tres meses después', la murciana aseguró que no quería un futuro junto al malagueño . Su cara cambió al reencontrarse con Pablo. "¡Qué guapo estás!", le comentó con un brillo muy especial en los ojos. Ambos admitieron que les gustaría tener una relación de amistad. ¿Habrá quedado solo en eso o habrán vuelto a retomar su historia de amor?

La vida de Marta y Lester dio un giro de 180 grados en 'La isla de las tentaciones'. Marta no puedo evitar caer rendida ante los encantos de Dani y Lester comenzó una bonita historia con Patricia. Tras poner fin a su relación de once años, la de Las Palmas volvió a España sola y su exnovio de la mano de la soltera. El canario le propuso una tregua a su ex, pero ésta aseguró que tenía todavía mucho rencor y no era posible.