Hay mucha expectación con el reencuentro de Marina y Jesús . Ella fue la primera en caer en la tentación con Isaac , con el que se ha dado cuenta de que no quería seguir más en su noviazgo de cinco años. Por su parte, Jesús tras ver las imágenes de Marina se ha dejado llevar en Villa Playa con las solteras. Primero con Stefany y después con Lara .

En el plató Yolanda, la madre de Marina, no pudo evitar emocionarse. "Me emociono por las caras que ponen. Los sentimientos que hay. Y bueno, espero que decida lo que ella realmente siempre y que nada, a ver lo que pasa", expresaba cuando Sandra Barneda le preguntaba por el motivo de sus lágrimas. Para Yolanda, también ha sido muy duro ver lo que su hija ha pasado. Además, no ha ocultado el cariño que le guarda a Jesús por estos cinco años.