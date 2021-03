Manuel y Sandra Barneda tuvieron sus más y sus menos en la cuarta hoguera . Tras descubrir que Lucía había tenido un acercamiento con Lobo, el gaditano arremetió contra su novia. " Cuando su madre vea esto no la va a reconocer ", reaccionaba. Pero antes de seguir, la presentadora le frenaba con un 'zasca': "¿Y cuando tu madre te vea a ti sí?", se preguntaba.

"Yo te digo que sí porque mi madre sabe de qué pie cojeo yo. Mi madre sabía cómo soy yo. Mi madre antes de entrar me dijo 'ten cuidado que la vas a liar' y la he liado. Pero ella lo sabía. Su madre no", razonaba muy serio el de Puerto Real.